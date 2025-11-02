これが天国か……！ YouTubeチャンネル「りらんと三姉妹猫ちゃんねる」では、お化粧中の飼い主さんの膝へ続々と登りに来る子猫たちの様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいいが渋滞してる」「素晴らしい光景とはまさにこのこと！」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが続々と《飼い主さんの膝の上》に集合する子猫3姉妹の姿です！

長女「私も乗るのニャ」 次女「私も行こうかニャ？」

注目を集めたのは「飼い主がお化粧してると群がってくる子猫たち」という動画。3姉妹の子猫と暮らす飼い主さんが椅子に座りお化粧をしていると、三女の「ひまり」ちゃんがやってきました。

飼い主さんの膝へぴょんと身軽に飛び乗ったひまりちゃん。お化粧の手を止めた飼い主さんは「かわいすぎて困っちゃうわ……」とテロップで感想を漏らしながら、ひまりちゃんを優しくなでます。

そのとき、飼い主さんの足元へ、長女の「ツナ」ちゃんがやってきました。まん丸な目で飼い主さんを見上げたツナちゃんは、「私も乗るのニャ」と言いたげに小さく鳴き声を上げます。

後ろ足で立ち、飼い主さんの膝をよじ登ろうとするツナちゃん。多少苦戦しつつも、最後は前足の力でぐっと膝の上へ乗ることに成功しました。姉妹2匹が飼い主さんの膝の上へ行ったことで、それまで足元でくつろいでいた次女の「るな」ちゃんも「私も行こうかニャ？」と飼い主さんを見上げます。

るなちゃんも無事、飼い主さんの膝の上へ。3匹全員が膝の上に乗れるよう、椅子の上であえてあぐらをかいていた飼い主さんの愛情がすてきです。

くつろぎ始めたひまりちゃん、ツナちゃんに挟まれたるなちゃんは、自分を呼ぶ飼い主さんの声を聞き、つぶらな瞳で振り返りました。澄んだグレーの瞳がとてもきれいな美人猫ちゃんですね。

動画の視聴者からは「なんだこの天国」「何してるの〜みたいな表情がいいなぁ」「え？ なに？ このかわいい天使ちゃんたちは」「かわいい毛玉3つ」「素晴らしい光景とはまさにこのことですよね！！」「みんな天使」「こんなにかわいい子たちがくっついているなんてうらやましすぎます！」など、子猫たちのかわいさを絶賛するコメントが上がっていました。視聴者も飼い主さんも、皆がメロメロになってしまう甘えん坊な3姉妹の様子を、ぜひ動画でチェックしてみてくださいね。