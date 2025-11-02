環境配慮から導入された紙製ストローが岐路に立っている。消費者から「ふやける」「味が変わる」といった不満があがるなか、日本マクドナルドは2025年11月から紙ストローを順次廃止し、コールドドリンク（紙カップ用）のフタをリサイクルPET製のストローなしで飲めるフタ「ストローレスリッド」へ変更する。一方、スターバックス コーヒー ジャパンも1月から紙ストローを順次廃止し、生分解性バイオマスプラスチック製ストローへと