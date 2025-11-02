2025年11月１日、ルヴァンカップ決勝（サンフレッチェ広島が柏レイソルに３−１と勝利）を視察した日本代表・森保一監督は、囲み取材で11月の代表メンバーについて言及。天皇杯準決勝に進出の４クラブから「基本的に招集しない方向で考えています」と明かした。日本代表が11月14日にガーナ代表、18日にボリビア代表と戦うなか、天皇杯準決勝は同月16日に開催される。代表戦とカップ戦がかぶる関係で、勝ち上がったFC町田ゼルビ