現地11月１日開催のエールディビジ第11節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがホームでフォレンダムと対戦している。この一戦で先制ゴールを奪ったのが、CFで先発した上田だ。スコアレスで迎えた19分、右サイドからのクロスに反応。右足の巧みなダイレクトシュートでネットを揺らしてみせた。日本代表FWは、このワンタッチ弾がリーグ戦11試合目にして、驚異の12ゴール目となった。構成●サッカーダイジェスト