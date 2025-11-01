関西テレビ放送は、ウェルビーイングとチルアウトをテーマにしたイベント「ウェルチルフェスタ 2025 秋」を開催します。2025年11月22日(土)・23日(日)の2日間、関西テレビ放送 本社(カンテレ扇町スクエア)にて実施。ヨガクリエイターのayaさんやトレーナーのYumicoさんによるレッスン、豪華ゲストによるトークショーなどが楽しめるイベントです☆ aya・Yumicoのレッスンも！ カンテレ「ウェルチルフェスタ 2025 秋」