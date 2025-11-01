¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Àª¤ä¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«¤é¤Î¶½Ì£¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥»¥ê¥¨A¤òÀ©¤·¤¿¥Ê¥Ý¥ê¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¥Ñ¥êSG¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØPSGTALK¡Ù¤Ï¡¢ÁèÃ¥Àï¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼Ô¤ÎÆ°¤­¤ËÃíÌÜ¡£¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖFichajes¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ê¥Ý