¡ÖºÇÍ¥Àè¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¡×¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼Ô¤¬ÆüËÜÂåÉ½MF¤Î³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤«¡ªÀ¤³¦ÅªÌ¾¾¤¬Ç®Ë¾¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡ª¡È²¤½££±°Ì¡É¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤â¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤º¸Íø¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Àª¤ä¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«¤é¤Î¶½Ì£¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥»¥ê¥¨A¤òÀ©¤·¤¿¥Ê¥Ý¥ê¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¥Ñ¥êSG¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØPSGTALK¡Ù¤Ï¡¢ÁèÃ¥Àï¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼Ô¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¡£¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖFichajes¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹¶·â¿Ø¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢µ×ÊÝ¤Î³ÍÆÀ¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼Á¤Î¹â¤¤º¸Íø¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ò¥Á¡¼¥à¤Î½ÅÍ×¤ÊÊä¶¯¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÎÊü½Ð¤ËÂÅÅö¤Ê¶â³Û¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌó4000Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤È´õË¾¤¹¤ëÁª¼êÁü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ×ÊÝ¤ÏÂ¾¤ÎÁªÂò»è¤è¤ê¤âºÇÍ¥Àè¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡À¤³¦ÅªÌ¾¾¤Î¥³¥ó¥Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤Î³ÍÆÀ¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
