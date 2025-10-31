メジャーリーグのワールドシリーズ（以下、WS）は、第5戦を終えて、ブルージェイズが3勝、ドジャースが2勝。1勝2敗から敵地で2連勝したブルージェイズが王手をかけて地元に戻る。移動日を1日挟み、第6戦は日本時間11月1日にトロントで行われる。先発マウンドに上がるのは、第2戦と同じケビン・ガウスマンと山本由伸のマッチアップ。もう負けられないドジャースは、再び山本頼みの状況に直面している。シーソーゲームの様相を