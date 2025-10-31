スパークス・グループ [東証Ｐ] が10月31日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比0.7％減の36.5億円だった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比11.7％増の20.8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の42.9％→46.2％に上昇した。 株探ニュース