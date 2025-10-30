今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日米の中銀会合を通過したことで円安の流れがいったん止まるかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１５３円００銭～１５３円９０銭。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は２９日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、大方の予想通り０．２５％の利下げを決めた。ただ、パウエル議長は記者会見で「１２月会合での利下げ決定は既定路線ではない」などと発