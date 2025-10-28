2025年10月に実施される、焼肉の和民・安楽亭・かみむら牧場・ステーキガストの肉の日キャンペーンを紹介します。お肉好きの人にはたまらないお得なキャンペーン。おいしくジューシーなお肉は、食欲の秋にぴったりです。肉の日限定のキャンペーンがズラリ●焼肉の和民焼肉の和民では、2025年10月29日に「ニクの日」として、鹿児島黒毛和牛を使用した「鹿児島和牛カルビ」と「鹿児島和牛ロース」が通常価格から29％オフに。「鹿児島