コヴェントリー（イングランド2部）に所属するMF坂元達裕のパフォーマンスに高評価が与えられている。坂元は25日に行われたチャンピオンシップ第12節のワトフォード戦で2試合ぶりにスタメン出場を果たすと、3分にクロスからブランドン・トーマス・アサンテの先制点を演出した。さらに、2−0で迎えた42分にはペナルティエリア外から左足での低弾道のミドルシュートで追加点を挙げ、3−1での勝利に大きく貢献を果たした。試合