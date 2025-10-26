2021年に解散した「V6」が26日、公式サイトを更新。デビュー30周年記念日である11月1日に過去にリリースした全楽曲をサブスクリプションサービス（定額聴き放題）で配信することを発表した。「今年デビュー30周年を迎えるV6がデビュー記念日にサブスクリプションサービス解禁！」と題したお知らせを投稿。「今年デビュー30周年を迎えるV6がデビュー30周年の記念日である、2025年11月1日（土）に過去にリリースした楽曲をサブス