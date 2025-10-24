【ブリュッセル＝上杉洋司】欧州連合（ＥＵ）は２３日、ロシア産液化天然ガス（ＬＮＧ）の２０２７年１月からの輸入禁止などを盛り込んだ対露制裁で合意した。米国も２２日に新たな対露制裁を発表しており、ＥＵの執行機関・欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は記者会見で、「（欧州と米国の）制裁が同時に行われるのは好ましいことだ。ロシアに圧力をかけ続ける」と強調した。ＥＵは首脳会議を２３日、ブリュッ