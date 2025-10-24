11勝2敗、防御率3.36も「先発陣の4人に入っていない」ドジャースクレイトン・カーショー投手は23日（日本時間24日）、ワールドシリーズの前日会見に臨んだ。今季限りで現役引退を表明しているが、「色々な理由がある」としつつ“決め手”を語った。ドジャース一筋18年のカーショーは今季限りで現役引退を発表している。2008年にメジャーデビュー。通算223勝を挙げ、3度のサイ・ヤング賞、2度のワールドシリーズ制覇と輝かし