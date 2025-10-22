対話型AIの「Claude」を開発しているAnthropicが、数百億ドル(数兆円)規模のクラウドコンピューティング能力を確保するためにGoogleと協議していると経済紙のBloombergが報じました。Anthropic, Google in Talks on Multibillion-Dollar Cloud Deal - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-21/anthropic-google-in-talks-on-cloud-deal-worth-tens-of-billionsAnthropic, Google in talks on cloud deal wort