様々な便利グッズが話題になるダイソーですが、先日も売り場をパトロールしていると、ありそうでなかったキッチングッズを発見しました。スプーン型をしたザルという、ダイソーさんのアイデアが光るデザイン。実際に使ってみると想像以上に使いやすくて、毎日の調理がうんと楽ちんになりましたよ♪要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：大きいザルスプーン（角型）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソー