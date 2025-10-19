ずんさんの漫画「私はモンスターなのかもしれない」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。娘のピアノの発表会のために、靴を買ってあげた母。しかしそれは、かかとが欠けている不良品のようでした。すぐお店に戻り交換を依頼したところ…という内容で、読者からは「悲しいですね」「共感しました」などの声が上がっています。母の必死な姿に胸が痛むずんさんは、インスタグラムとブログ「アイアム