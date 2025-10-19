ずんさんの漫画「私はモンスターなのかもしれない」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

娘のピアノの発表会のために、靴を買ってあげた母。しかしそれは、かかとが欠けている不良品のようでした。すぐお店に戻り交換を依頼したところ…という内容で、読者からは「悲しいですね」「共感しました」などの声が上がっています。

母の必死な姿に胸が痛む

ずんさんは、インスタグラムとブログ「アイアム『ずん』」で漫画を発表しており、人気作品は「Kindleインディーズマンガ」でまとめ読みできます。ずんさんに、作品についてのお話を聞きました。

「私はモンスターなのかもしれない」は現在も連載中で、この記事では第1話から第9話までをご紹介します。続きはずんさんのインスタグラムで読むことができます。

Q.フォロワーさんの体験を元に描かれたそうですが、この話を聞いたとき、ご自身の感想はいかがでしたか。

ずんさん「最初は『公共の場で怒鳴っちゃったの！？』と驚きました。でも裏には必死さや孤独が隠れていて、一方的に『モンスター』とは言えない複雑さがあると気付きました。だからこそ、漫画にする意味があると思いました」

Q.ご自身も「モンスター」に遭遇した経験はありますか。

ずんさん「接客業をしていた頃は、理不尽なクレームや怒鳴られることもよくありました。でも今思うと、その人たちにも事情があったのかもしれません。だから漫画では『ただの困った人』ではなく、読んだ人が『自分も気を付けよう』と思えたり、共感できたりするものにしたいと思っています」

Q.現在連載中ですが、何話くらいで完結の予定でしょうか。

ずんさん「全30話を予定しています。各話ごとに、登場人物それぞれの視点を丁寧に描いていきたいです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ずんさん「『自分も経験した』『胸が痛い』『共感した』といった声が多く届いている実感があります。

一方で、意外なことでしたが、母親を責めるコメントもあり、議論がヒートアップしてコメントを止めたこともあります。『感情的になる＝悪』という考え方が根強いと感じました。そういう風潮だから、真面目な人ほど我慢して爆発して、『モンスター』になってしまうのかもなあ…と、いろいろ考えさせられました」