米動画配信大手Netflix（ネットフリックス）によるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本国内での独占放映権獲得が大きな波紋を呼んでいる。立教大学社会学部教授の砂川浩慶さんは「こうなるのは時間の問題だった。今回の件は、スポーツの公共性とビジネス性の線引きが改めて問われるきっかけになるだろう」という。ライターの日比野恭三さんが聞いた――。写真＝iStock.com／stockcam※写真はイメージです - 写真＝iStoc