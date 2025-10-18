WBC¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤âÍÎÁÇÛ¿®¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¹â³Û²½¤¹¤ëŽ¢¹ñÌ±Åª¥¹¥Ý¡¼¥ÄŽ£¤ÎÊü±Ç¸¢¤òÀÇ¶â¤ÇÊ§¤¦¤Î¤Ï¥¢¥ê¤«
¢£Âç³Ø¶µ¼ø¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎWBCÊüÁ÷¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡×
2026Ç¯³«ºÅ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀêÊü±Ç¸¢¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¡½¡½¡£
8·î25Æü¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµÎÁÊüÁ÷¤¬Á°Äó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¹ñÌ±Åª¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÍÎÁ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÏÈ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
Î©¶µÂç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¤Îº½Àî¹À·Ä¶µ¼ø¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¡Ë¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÍÎÁÇÛ¿®»ö¶È¼Ô¤¬¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊü±Ç¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ï¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÌîµå¤ÇÍÎÁÇÛ¿®¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖÌµÎÁÊüÁ÷¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤¿º£²ó¤Î°ì·ï¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤Ê¤Î¤«¤½¤ì¤È¤â¡È¸ø¶¦¤Î¤â¤Î¡É¤Ê¤Î¤«¡½¡½¤½¤ÎÀþ°ú¤¤¬²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕÆüËÜÂç²ñ¤ÎÎã
WBC¤Î¹ñÆâÊü±Ç¸¢¤¬³¤³°ÇÛ¿®Âç¼ê¤Î¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤À¡£¼Â¼ÁÅª¤ËWBC¤ò¼çÆ³¤¹¤ëMLB¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤Ïº£Âç²ñ¤ÎÊü±Ç¸¢¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¹â¤¯Çä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢»ñ¶âÎÏ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤ËÂÇ¿Ç¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°²óÂç²ñ¤Î5ÇÜ¤È¤â¤µ¤ì¤ë¿äÄê150²¯±ßµ¬ÌÏ¤Îµð³Û·ÀÌó¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤¬¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡½¡½¤È¸«¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¡£º½Àî¶µ¼ø¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö²ÃÆþ¼Ô¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Î²ó¼ý¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤Ï890±ß¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã·×»»¤Ç¿ôÉ´ËüÃ±°Ì¤Î¿·µ¬²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÀ¹´ü¤Î¥¹¥«¥Ñ¡¼¤Ç¤µ¤¨À¤ÂÓÉáµÚÎ¨¤Ï10¡ó¤ËÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÇÛ¿®¤Î¸¢Íø¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥µ¥Þ¥ê¡¼¸¢¤ä¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¥µ¥Þ¥ê¡¼¸¢¤Ê¤É¢¨¡Ë¤â¼ý±×¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¹ñÆâ»ö¶È¼Ô¤È¥µ¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¡ÊºÆÈÎ·ÀÌó¡Ë¤Ë»ê¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Êº½Àî»á¡¢°Ê²¼¤¹¤Ù¤ÆÆ±¡Ë
¢¨Ê¿Æü¤À¤±Êü±Ç¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤ÈÅÚÆüÊü±Ç¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È
2019Ç¯¤Î¥é¥°¥Ó¡¼WÇÕÆüËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÀï¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÌµÎÁÊüÁ÷¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥«¡¼¥É¤òBS¡¢CS¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ëÍÎÁÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëJ SPORTS¡Ê¥¸¥§¥¤¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤¬¤È¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍÎÁ¤ÈÌµÎÁ¤ò¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤â½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬¤Ê¤Î¤À¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹ÆÈÀê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢°ìÉô¤Î»î¹ç¤¬ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤À»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¤½¤â¤½¤âÌµÍý¤À¤Ã¤¿
¡ÖÃ»´üÅª¤ÊºÎ»»À¤ÏË³¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢150²¯±ß¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÀè¹ÔÅê»ñ¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¶â³Û¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íÇÛ¿®»ö¶È¼Ô´Ö¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢º¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¡£º£²ó¤Î»î¤ß¤Ç¤É¤ó¤ÊÀ®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼¡¤Î°ì¼ê¤òÂÇ¤Ä¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿¹½¤¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº½Àî¶µ¼ø¤ÏÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡£
¤«¤¿¤ä¹ñÆâ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜ·ï¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
WBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÅìµþ¥×¡¼¥ë¤Î¼ç´É¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢MLB¤È¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Æ¬±Û¤·¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡È¥á¥ó¥Ä¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿¡É³Ê¹¥¤À¡£¤½¤ÎÆÉÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñÆâ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ï¡¢WBCÊü±Ç¸¢¤Î¡È³¤³°Î®½Ð¡É¤ò¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£º½Àî¶µ¼ø¤ÏÌÀÎÆ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ÀÌó¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¼«ÂÎ¤Ï2½µ´Ö¼å¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç¹¹ð¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ150²¯±ß¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹¹ð¼ç¤â¥Æ¥ì¥Ó½Ð¹Æ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Íê¤ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸Â³¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐNHK¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÀÑÎ©¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¢£ÅÅÄÌÉÔºß¤Î±Æ¶Á
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ò¾ÄÎÏ¤¬Âç¤¤¯ºï¤¬¤ì¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¡ÖÅÅÄÌÉÔºß¡×¤òµó¤²¤ë¡£Ä¹Ç¯¡¢ÅÅÄÌ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¤È¤ê¤ï¤±Êü±Ç¸¢¸ò¾Ä¤Î¸½¾ì¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÎÁ¤¬Æþ¤ëÁ°¤ËÊü±Ç¸¢ÎÁ¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤ë¡È¶ä¹Ô¡É¤Î¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊüÁ÷¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ò¤á¤°¤ë±ø¿¦»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢É½Î©¤Ã¤¿´ØÍ¿¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜÂ¦¤¬¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤¹¤é¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿±ó°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤ÎÊüÁ÷¸¢¤Ë¤âÍ¾ÇÈ¤¬µÚ¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
°ìÊý¤Ç¡¢º½Àî¶µ¼ø¤Ï¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë²¾¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ù¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡È¤ª¼êÊÂ¤ßÇÒ¸«¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¡È¼Â¸³¡É¤È¤·¤ÆÄ©¤àÍÎÁ¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÀ®²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤«¡½¡½¡£ÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷¶É¤Ï¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤ò¸ÇÂÃ¤òÆÝ¤ó¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡ÖWÇÕ¡áÃÏ¾åÇÈÌµÎÁ¡×¤¬µÁÌ³
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ö¸ø¶¦À¡×¤Î´ÑÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤À¡£
Æ±¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª´Ø¿´¤Î¹â¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤È¤·¤Æ»ØÄê¤·¡¢¸ø¶¦ÊüÁ÷¤ÎBBC¤ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ºÇÂç¤ÎÌ±Êü¶É¤Ç¤¢¤ëITV¤Ê¤É¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÃ¯¤â¤¬ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦µÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤½¤ÎÊü±Ç¸¢ÎÁ¤Ï¡¢¼ç¤ËBBC¤¬¡Ö¼õ¿®µö²ÄÎÁ¡×¤È¤·¤ÆÏÅ¤¦¡Ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎWÇÕ¤ä²¤½£Áª¼ê¸¢¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Âç²ñ¤¬¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤À¡£º½Àî¶µ¼ø¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï³¬µé¼Ò²ñ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿À©ÅÙ¤Ç¡¢ÆÃ¸¢³¬µé¤À¤±¤¬³Ú¤·¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Ç²ÁÃÍ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤ÈÇÛ¿®¤Î´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢À©ÅÙ¤Î°ÕµÁ¤âÌä¤¤Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢¤É¤Î¶¥µ»¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¡ÉÂç²ñ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤äÃÏ°è¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤É¤¦°·¤¦¤«¤Ï¾ï¤ËµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¸ø¶¦À¡×¤È¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹À¡×¤ò¤É¤¦Î¾Î©¤µ¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ÏÉáÊ×Åª¤À¡£¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥±¥Ã¥ÈWÇÕ¤ÎÊüÁ÷¤Î°ìÉôÌµÎÁ²½¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¹ñÌ±Åª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÊü±Ç¸¢¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤âº£²ó¤ÎWBC¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Æ±ÍÍ¤ÎµÄÏÀ¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
²¾¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ÏÃ¯¤«¡£
¢£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë
¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐNHK¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¹ñÌ±Åª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Æ¼ï¶¥µ»¤ÎÁ´ÆüËÜÂç²ñ¤òÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢NHK¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢À©ÅÙ²½¤Ë¤Ï²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÍýÇ°Åª¤ÊÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¡ÅªÀ°È÷¤âÉÔ²Ä·ç¤À¡£¾ÊÄ£´Ö¤Î½ê´ÉÁè¤¤¤äÍø¸¢²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢NHK¤Ï24Ç¯ÅÙ¡¢¼õ¿®ÎÁ¤Î¼ýÆþ¸º¤Ë¤è¤ê449²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êü±Ç¸¢¤Î¹âÆ¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ýÆþ¸»¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼õ¿®ÎÁ¤Ç¤¢¤ëNHK¤Ï¼«Èñ¤ÇÏÅ¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«¤º¤ÈÊä½õ¶â¡áÀÇ¶â¤ÎÅêÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¹ç°Õ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿µÄÏÀ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÆ©ÌÀÀ¤Ç¤¹¡£Íø¸¢¤Ë¤«¤é¤á¤È¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³«¤«¤ì¤¿µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º£²ó¤Î°ì·ï¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÊü±Ç¸¢¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡¢¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»î¤ß¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¤ì¤ÐºÆ¤ÓÃÏ¾åÇÈÌµÎÁÊüÁ÷¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£µÕ¤ËÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ý±×¤ò¾å¤²¤ì¤ÐÊü±Ç¸¢¤Ï¤µ¤é¤Ë¹âÆ¤·¡¢ÍÎÁ²½¤ÎÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤ò´Þ¤à¸ø¶¦²½¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Æ±»þ¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À¤È¸ø¶¦À¤ò¤É¤¦Î¾Î©¤µ¤»¤ë¤«¡£º£²ó¤ÎWBC¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤Ï¡¢¤½¤ÎÆñÂê¤òÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄ©Àï¤¬À®ÈÝ¤¤¤º¤ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ì¤ÏÌîµå³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÂÎ¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
º½Àî ¹À·Ä¡Ê¤¹¤Ê¤«¤ï¡¦¤Ò¤í¤è¤·¡Ë
Î©¶µÂç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¶µ¼ø
1963Ç¯²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£86Ç¯Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÂ´¶È¡£Æ±Ç¯¤è¤êÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¿¦°÷¡£Î©¶µÂç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¥á¥Ç¥£¥¢¼Ò²ñ³Ø²Ê½õ¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ2016Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£23Ç¯¤è¤êÎ©¶µÂç³Ø¼Ò²ñ³ØÉôÄ¹¡£ÀìÌç¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢À¯ºö¡¦Ë¡À©ÅÙ¡¢ÊüÁ÷¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÏÀ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°ÂÇÜ´±Å¡¤È¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡¢ÊÔÃø¤Ë¡ØÊüÁ÷Ë¡¤òÆÉ¤ß¤È¤¯¡Ù¤Ê¤É¡£
ÆüÈæÌî ¶³»°¡Ê¤Ò¤Ó¤Î¡¦¤¤ç¤¦¤¾¤¦¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼
1981Ç¯¡¢µÜºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÃæÂà¸å¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹Åù¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2010Ç¯¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁí¹ç»ï¡ØSports Graphic Number¡Ù¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»ï¤ÎÊÔ½¸¤ª¤è¤Ó¼¹É®¤Ë½¾»ö¡£16Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Ìîµå¤ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¶¥µ»¡¢¤Þ¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¥Û¡¼¥¯¥¹¥á¥½¥Ã¥É¡¡¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¡£
¡ÊÎ©¶µÂç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¶µ¼ø º½Àî ¹À·Ä¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼ ÆüÈæÌî ¶³»°¡Ë