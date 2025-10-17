【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、ロシアのプーチン大統領と電話会談した。自身の交流サイト（SNS）で「会談中」と投稿した。米メディアによると、ウクライナ情勢が議題。トランプ氏は会談が長時間に及んでおり、終了後に内容を報告するとした。トランプ氏は17日にホワイトハウスでウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、ウクライナ側が供与を求めている巡航ミサイル「トマホーク」について協議する予定。それに