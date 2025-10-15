¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤ÎSHIZUKU¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬15Æü¡¢Æ±»þÈ¯É½¤µ¤ì¡¢SNS¾å¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡õSHIZUKU¤â¡ÄÆ±¤¸Á¥¤Ë¾è¤ëJO1¡õME¡§IÂçÊ¿¤ÏLAPONE ENTERTAINMENT¡¢SHIZUKU¤ÏLAPONE GIRLS¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÊÀ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£