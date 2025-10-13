韓国慶州（キョンジュ）で開かれるアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議を前に、米中間の貿易摩擦が再燃した。中国がレアアース（希土類）などの輸出統制措置を発表すると、米国は中国製輸入品に対して100％の追加関税を課し、核心ソフトウェアの対中輸出を遮断すると応酬した。両国が関税をそれぞれ110％ポイントずつ引き下げることで合意した今年5月の「ジュネーブ合意」が、事実上、破棄段階に入った形であり、韓国は二大国の