「ワンワンデミーナグミ」カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、特許製法によるユニークな形状が特徴のハード食感グミ「カンデミーナ」シリーズから、11月1日の「犬の日」にちなんだ新商品「ワンワンデミーナグミ」を10月21日から発売する。「カンデミーナ」は、特許製法によるユニークな形状でハードな食感を提案する、エンターテインメントグミブランド。ブランド年間売上は30億円以上、食品産業新聞社主催「第53回食