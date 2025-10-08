ＤｅＮＡの?９億円助っ人?トレバー・バウアー投手（３４）が８日、社会人・日本通運との練習試合（横浜）に４回から２番手として登板。１回５失点と炎上した。１点リードでマウンドに立った右腕は先頭打者に二塁打を許すと、一死から連打と死球で３点を失った。さらに捕逸もあり２点を許すなど４１球５安打５失点だった。バウアーは１日にシーズン最終ヤクルト戦（横浜）で約１か月半ぶりに先発するも３回４失点と炎上。三浦