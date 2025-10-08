8日午前、大分県杵築市にあるJR日豊本線の中山香駅構内で人身事故が発生し、運転の見合わせや列車の遅れが出ています。 JR九州によりますと、8日午前7時44分ごろ、中山香駅構内で上りの特急「ソニック8号」に人がはねられる事故がありました。 特急は7両編成で、乗客およそ120人が乗っていましたが、けが人はいないということです。 この影響で、警察が現場検証を行うため、現在、柳ケ浦駅から杵築駅の上下線で運転を見合わせて