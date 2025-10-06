アーセナルは現地10月５日、公式サイトでMFマーティン・ウーデゴーの負傷を発表。検査の結果、左膝の内側側副靱帯の損傷と診断された。なお、加療期間は公表されていない。ウーデゴーは４日に行なわれたプレミアリーグの第７節・ウェストハム戦に先発したが、19分にアクシデント。右サイドで相手からボールをカットしようとした際に、膝同士が接触してピッチに倒れ込んだ。その後、治療を受けてプレーを続けたが、30分にマルテ