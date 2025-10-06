ファミリーマートは、『博多一風堂』や『ラーメン荘 歴史を刻め』などの有名店が監修する麺メニュー「名店監修だから本格的!うまい麺!」シリーズ4品を2025年10月7日から順次、全国約1万6,300店で発売する。さらに、ラーメン、そば、うどんなど、冬の定番である温かい麺メニューの麺をリニューアルし、順次発売する。〈「名店監修だから本格的!うまい麺!」概要〉「名店監修だから本格的!うまい麺!」では、圧倒的なボリュームと濃厚