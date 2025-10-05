女性は「優しくしてほしい願望」を持っているものですが、そのなかには「ちゃんと女の子として扱って欲しい」という気持ちが含まれているようです。男友達と同じようにガサツな態度で接していると、恋愛関係に発展するのは難しいのではないでしょうか。そこで今回は、女性読者のリアルな声を交えて、「『女として扱われていない』と感じる瞬間９パターン」をご紹介いたします。【１】デートの帰りで、「送るよ」の一言もないときデ