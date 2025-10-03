ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 14歳以下で妊娠する少女が急増、フィリピンが陥った社会的緊急事態 フィリピン 海外・国際ニュース CNN.co.jp 14歳以下で妊娠する少女が急増、フィリピンが陥った社会的緊急事態 2025年10月3日 12時9分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと カトリック色の濃いフィリピンでは、10〜14歳で妊娠する少女が増えている ある少女は現在妊娠6カ月で、学校では性教育を受けなかったという 性教育のあり方を巡り、立法者、保健の専門家、教会団体が議論しているそう 記事を読む おすすめ記事 「子どもは手のかかる時期を越えたら学費がかかるように…」育児の終わりを見たベテラン保育士の言葉に13万の感動【著者に聞く】 2025年9月28日 11時0分 ＜いつまで続く？＞息子だけでなく旦那まで！男子って何歳になったら膝に穴を開けなくなるの？ 2025年9月27日 19時25分 全国でRSウイルス感染症の流行が拡大、重症化リスクのある赤ちゃんを守る新たな予防策「母子免疫ワクチン」に注目 2025年10月2日 10時55分 小学3年生で家事と介護を担っている少女の半生を描く！2年以上の取材で浮かび上がったヤングケアラーの実態【作者に聞く】 2025年9月27日 11時1分 「年収1,500万円でも貯金はほぼできません」…高収入でもカツカツ、〈40代共働き夫婦〉の知られざる家計簿 2025年7月2日 10時15分