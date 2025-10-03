軽自動車なのに「ラグジュアリー」な高級車!?日本の自動車市場において高い人気を誇る「軽自動車」は、その手頃な価格と優れた取り回しの良さが大きな魅力。一方で、コストを抑えたモデルでは「内装の質感が物足りない」と感じる人も存在するでしょう。【画像】超カッコいい！ これが660ccの「小さな高級車」です（37枚）しかし実は、軽自動車でありながら高級感を追求した、ハイグレードな車種も存在しました。軽自動車なの