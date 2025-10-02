eSIMは、大手キャリアだけでなく、大手キャリアから回線を借りるMVNOも対応を進めています。eSIM専用モデルになったiPhone 17シリーズやiPhone Airも対応しており、物理SIMから切り替えるだけで利用できます。 eSIM専用になったiPhone 17シリーズとiPhone Air。MVNOの対応状況や、その料金を見ていきたい。写真の背景はIIJmioのeSIMプロファイル再発行をしているところ iPhone自体を販売しているMVNOはない