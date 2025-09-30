内野航太郎とともにデンマークの名門ブレンビーでプレーする福田翔生。この夏にJ1湘南ベルマーレから加入した24歳のアタッカーだ。名門の東福岡高校から当時JFLのFC今治に加入すると、J3だったY.S.C.C.横浜でゴールを量産して、湘南に引き抜かれた苦労人でもある。今月9日にブレンビーの新監督に就任したスティーヴ・クーパー新監督は、福田への期待を口にしており、実際にレギュラーで起用されるようになった。その福田は28日のオ