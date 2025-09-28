マイホームの購入は人生で大きな買い物のひとつです。その資金を親から援助してもらえるのは心強いですが、「1000万円も受け取ったら贈与税がかかるのでは？」と不安に思う方も多いでしょう。実は、住宅購入を目的とした資金援助には、贈与税がかからない特例制度があります。 本記事では、30歳でマイホーム購入を予定している方が親から1000万円を受け取った場合に、贈与税が発生するのかどうかを解説します。