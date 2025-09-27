　大越健介キャスターデイリースポーツ

小泉進次郎陣営のステマ問題 大越健介「手の内をさらけ出してしまった」

  • 27日の「報ステ」では、小泉進次郎氏の陣営のステマ問題を伝えた
  • 大越健介キャスターは、報じられた「やらせコメント」の例文に苦笑も
  • この件で「陣営ははからずも手の内をさらけ出してしまった」と見解を述べた
