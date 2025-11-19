ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大越健介アナ 大分市の大規模火災報道で「肝に銘じなければならない… 時事ニュース 大分県 大越健介 火事・火災 スポーツ報知 大越健介アナ 大分市の大規模火災報道で「肝に銘じなければならない」言及 2025年11月19日 23時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 19日の「報道ステーション」では、大分市佐賀関での大規模火災を取り上げた 太平洋側では火事が大火災に発展しかねない、と大越健介キャスター そのことを「重々、肝に銘じなければならない」と改めて感じた、と話した 記事を読む おすすめ記事 札幌でヒグマ急増、駆除への反対・批判は減少…１２年間で駆除１０頭→今年すでに１７頭「人への警戒心なく危険」 2025年11月19日 10時28分 【柏崎刈羽原発】「時間かけるべき」長岡市長が直言に、知事は？原発周辺7市町トップと知事が会談【新潟】 2025年11月14日 18時51分 ガーナ戦で相性の良さを示した「久保建英×佐野海舟」。２人のポジションチェンジが森保ジャパンを“進化”させるか【日本代表／コラム】 2025年11月15日 15時22分 流経大柏が死闘を制して千葉連覇！ 昌平が武南撃破、圧巻７発の堀越、前回Ｖ・前橋育英、夏の覇者・神村学園など強豪校が続々と全国へ名乗り！【選手権予選】 2025年11月16日 15時47分 【オリックス】渡部遼人と杉沢龍がそろって中堅のレギュラー獲得を宣言「絶対に取りたい」ともに外野守備、走塁は一級品 2025年11月18日 15時16分