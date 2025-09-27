DAY TO LIFE（大阪市北区）が運営するシュークリーム専門店「ビアードパパ」が、「焼きチーズケーキシュー」を10月1日から期間限定で発売します。11月18日まで販売2年ぶりの復活となる同商品は、シュークリームとチーズケーキのおいしさを一度に楽しめる、新感覚のハイブリッドスイーツ。サクサク食感のシュー生地に、一つ一つ手作業でオリジナルのチーズケーキベースを流し込み、店内のオーブンで焼き上げる一品です。焼き色