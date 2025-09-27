DAY TO LIFE（大阪市北区）が運営するシュークリーム専門店「ビアードパパ」が、「焼きチーズケーキシュー」を10月1日から期間限定で発売します。

11月18日まで販売

2年ぶりの復活となる同商品は、シュークリームとチーズケーキのおいしさを一度に楽しめる、新感覚のハイブリッドスイーツ。サクサク食感のシュー生地に、一つ一つ手作業でオリジナルのチーズケーキベースを流し込み、店内のオーブンで焼き上げる一品です。焼き色が付くことで生まれる香ばしい風味と、濃厚でありながらも爽やかなチーズの味わいが楽しめます。

同社は「この秋限定で2年ぶりに帰ってくる“焼きチーズケーキシュー”をぜひお近くのビアードパパでご賞味くださいませ」とコメントしています。

価格は330円（税込み）。11月18日（予定）まで、全国の同店（一部店舗除く）で販売されます。

2年ぶりに復活を果たすハイブリッドスイーツに、SNSでは発表後すぐに多くの反応が。「おかえり！」「前回食べたのは2年前になるんですね」「これおいしかったやつ〜！」「2年前食べたときおいしすぎて衝撃だった」「うわめっちゃうまそ！」「これまた罪深い」「2年前にこんなおいしそうなのあったの！？」「天才すぎる」など、喜びと期待の声が多く寄せられています。