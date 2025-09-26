パリジェンヌが「健康のバロメーター」だと断言するのは、ずばり“うんち”。快便は腸内環境が整っているサインであり、体調管理の最も手軽な方法とされている。【画像】チアシード入りヨーグルトのレシピ長年便秘に悩んできた筆者が、パリで学んだ快便レシピを紹介した『パリジェンヌはダイエットがお嫌い』より一部抜粋、再編集してお届けする。〈全4回のうち4回目〉 健康のバロメーターに