ミスタードーナツが展開する「ミスドゴハン」シリーズに、この秋限定の飲茶メニューが仲間入りします。台湾屋台の味を気軽に楽しめる「台湾風やわらか煮豚麺」「台湾風もちもち水餃子麺」「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」の3種類が登場。具材やスープにこだわり、食欲の秋にぴったりの贅沢な麺料理に仕上げられています。お腹も心も満たす一杯を味わってみませんか？ 台湾気分を楽しむ3種の飲茶麺 台湾