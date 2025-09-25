ミスタードーナツから台湾風飲茶3種登場♡本格麺が楽しめる限定メニュー

ミスタードーナツが展開する「ミスドゴハン」シリーズに、この秋限定の飲茶メニューが仲間入りします。台湾屋台の味を気軽に楽しめる「台湾風やわらか煮豚麺」「台湾風もちもち水餃子麺」「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」の3種類が登場。具材やスープにこだわり、食欲の秋にぴったりの贅沢な麺料理に仕上げられています。お腹も心も満たす一杯を味わってみませんか？

台湾気分を楽しむ3種の飲茶麺

台湾風やわらか煮豚麺

価格：693円

甘辛く煮込んだ煮豚と半熟風玉子をトッピング。醤油ベースのスープと細麺の組み合わせで、食べ応え抜群。

台湾風もちもち水餃子麺

価格：693円

厚みのある皮がもちもち食感の水餃子をトッピング。鶏ガラベースにショウガの香りを効かせたスープが相性抜群です。

台湾風ピリ辛豆乳野菜麺

価格：693円

台湾の「鹹豆漿」をイメージ。豆乳を増量し、えびやキャベツなど具沢山。ピリ辛ラー油がアクセントになっています。

今回の限定メニューは、台湾の郷土料理をベースにアレンジした3種類。いずれもイートイン専用メニューで、ミスタードーナツならではの麺とスープの相性が楽しめます♪

販売期間と楽しみ方のポイント

販売は10月1日（水）から2026年3月下旬までの期間限定。全国の飲茶取り扱いショップで味わえます。朝食やランチはもちろん、友人とのおしゃべりや親子での食事にもぴったり。

ミスタードーナツならではの“ほっとできる空間”で、台湾の食文化を気軽に体験できます。ミスドゴハンシリーズの一品として、普段の生活に新しいおいしさをプラスしてみてはいかがでしょうか♡

この秋、ミスタードーナツの「ミスドゴハン」に加わった台湾風飲茶3種は、気軽に本場の味わいを楽しめる特別な一杯です。

食べ応えのある煮豚麺、もちもち食感の水餃子麺、そしてまろやかでピリ辛な豆乳野菜麺。

どれも台湾の魅力をぎゅっと詰め込んだ限定メニューです。期間中にぜひ味わい、自分のお気に入りを見つけてみてください。