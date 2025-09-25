石破茂首相の後任を決める自民党総裁選に出馬した、高市早苗前経済安保相の発言が物議を醸している。告示日の2025年9月22日に開かれた所見発表演説会で、地元である奈良の鹿について「足で蹴り上げるとんでもない人がいる」と述べ、外国人観光客を犯人視するかのような主張を展開。だが、その情報の真偽を疑う声が相次いでおり、首相を任せられるだけの情報リテラシーを危ぶむ見方も出ている。「外国から観光に来て、日本人が大切