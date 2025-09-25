「あの時は嫌だけど、今、彼をどうとか思わないし」埼玉県戸田市議会議員で“ジョーカー”こと河合ゆうすけ氏（44）に対する“いじめられっ子”発言が炎上したお笑い芸人の千原せいじ（55）が９月19日に都内で行われた政治ジャーナリスト・岩田明子氏のトークライブに参加。炎上発言について言及した。炎上のきっかけとなった“いじめられっ子”発言は今年７月、自身のYouTube番組で飛び出した。川口市のクルド人問題について議論