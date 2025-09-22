福岡県朝倉市柿原地区で計画されている外国人向けマンションの建設を巡り、インターネットやＳＮＳ上で「知事が許可した」などと事実ではない情報が拡散されているとして、県は２２日、「開発の許可はしていない」とする異例の発表を行った。県には問い合わせの電話やメールが約１００件寄せられており、業務に影響も出ているという。朝倉市によると、事業者側は昨年５月に地元説明会を開催。その際、ゴルフ場に隣接する約１万