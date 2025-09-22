札幌市で８月から行方不明になっていた男性がむかわ町の山林で見つかった事件で、男性を刃物で切りつけたとして逮捕された男と事件前からトラブルがあり、周辺に相談していたことが新たにわかりました。（メッセージ）「大上とのことがあった後、いろいろなことがありすぎて、本当に生きているのが疲れてくるくらいのことばかりで」勤務先の社長に知人とのトラブルを相談する男性。札幌市白石区の西村隆行さんです。このメッ