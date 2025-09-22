アメリカのシアトルに拠点を置く家庭用包丁メーカーのSeattle Ultrasonicsが、ボタンを押すだけで振動すら感じない程度の超音波を発し、柔らかい食材でもつぶすことなくすいすい切れる「超音波包丁」を開発しました。Seattle Ultrasonicshttps://seattleultrasonics.com/Seattle Ultrasonicsが開発した超音波包丁がどのようなものになっているのかは、以下の動画を見るとわかります。The World's First Ultrasonic Chef's Knife fo