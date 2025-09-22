球速、ストライクが入るか、空振り取れるか「何でもやるという姿勢を」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は21日（日本時間22日）、救援としてメジャー復帰を目指す佐々木朗希投手について熱弁を振るった。この日は傘下3Aオクラホマシティの一員としてタコマ戦に救援登板する。「今日は1イニングを投げる。内容を見て、来週どのように起用できるかを検討する」と語った。18日（同19日）のタコマ戦で日米通じて初の救援登板。5回