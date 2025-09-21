人気YouTuberのヒカルに異変が起きている。ヒカルは9月19日のXで《ヒカルチャンネルの動画投稿頻度を改めることにしました》と宣言。今後は《今後しばらくは基本的に2日に1本の投稿ペースでやっていきます。今日出したので明日は休みで次の投稿は明後日みたいな感じです》とし《不測の事態で変更がある場合はその都度お知らせします。よろしくお願いします》と断りも入れている。これにはX上で憂慮とツッコミの声が相次いで