2025年9月25日（木）、北海道滝川市に『焼肉すだく家族亭滝川店』がグランドオープンします。それを記念し、10月31日（金）まで、一部人気メニューを半額で楽しめる『半額祭』キャンペーンが開催されます。 画像：総合近江牛商社 『焼肉すだく』は、2019年1月、滋賀県JR守山駅前に1号店を出店し、現在は滋賀県内にて18店舗（フランチャイズ店含む）展開する、滋賀県最大の焼肉ローカルチェーン。